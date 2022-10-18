Больницы Кабардино-Балкарии получили 14 "скорых"

18 окт. 1:34

В медучреждения Кабардино-Балкарии сегодня передали 14 новых машин скорой помощи, в том числе два реанимобиля класса "С", об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

По его словам, автомобили получили Республиканский детский клинический многопрофильный центр, Межрайонная многопрофильная больница, а также центральные районные больницы Зольского, Майского, Баксанского, Прохладненского, Терского, Чегемского, Черекского районов и районная больница Заюково. Помимо этого, Кабардино-Балкарскому центру медицины катастроф выделено три автомобиля "скорой" и один реанимобиль.

Коков уточнил, что в общей сложности за последние три года парк медучреждений обновили на 58 единиц санитарного транспорта, снабженных необходимым медицинским оборудованием.

Это позволяет нашим экстренным и поликлиническим службам более оперативно и качественно оказывать больным скорую медицинскую помощь", - подчеркнул глава КБР.