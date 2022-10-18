Светящийся скот поможет избежать ДТП в Казахстане

18 окт. 0:39

Хозяевам домашних животных, живущих у автодорог в Казахстане, выдадут баллончики со светоотражающей краской. Такое сообщение распространило Мининдустрии и инфраструктурного развития страны.

В нем напоминается, что одной из главных причин ДТП - появление на дороге домашних животных.

"В этой связи, в целях повышения безопасности дорожного движения, на аварийно-опасных участках автомобильных дорог республиканского значения проводятся дополнительные мероприятия. Хозяева домашних животных, живущие близ республиканских автодорог, будут оснащены светоотражающими лентами для повязки, а также светоотражающим аэрозолем", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Среди других мер - увеличение количества шумовых полос на аварийно-опасных участках трасс, установление новых стробоскопов и сетчатого ограждения.

В ведомстве заверили, что все меры реализуют за счет средств, ежегодно выделяемых на содержание республиканских трасс.