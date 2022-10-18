Всемирный банк обещает Иордании кредит на воду

Всемирный банк пообещал предоставить Иордании инвестиционный кредит в размере 400 млн долларов для финансирования ее национального проекта по водоснабжению, инициативы по опреснению и передаче воды.

Arab News со ссылкой на министра планирования и международного сотрудничества Иордании Насера Шрайде пишет, что финансирование со стороны международной финансовой корпорации станет частью более крупного пакета инвестиционных кредитов от других стран и партнеров по развитию на общую сумму более 1,8 млрд долларов, объявленных в марте.

Проект направлен на повышение безопасности водных ресурсов Иордании за счет ежегодного производства около 300 млн кубометров опресненной воды в Акабе. Это рассматривается как высший приоритет для правительства.

Шрайде уже встречался с управляющим директором Международной Финансовой Корпорации Махтаром Диопом в Вашингтоне для обсуждения планов банка по увеличению финансовой поддержки частного сектора Иордании. На встрече он рассказал о новом инвестиционном законе Иордании, который направлен на защиту прав инвесторов и обеспечение соблюдения обещанных финансовых стимулов.

Шрайде также провел отдельную встречу с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Стороны обсудили безработицу, изменение климата, водную безопасность и энергетику. Министр планирования и международного сотрудничества Иордании также призвал Малпасса увеличить поддержку Всемирного банка для государств-членов Лиги арабских государств и стран региона.