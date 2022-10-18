РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Всемирный банк обещает Иордании кредит на воду

Arab News
Всемирный банк обещает Иордании кредит на воду

Всемирный банк пообещал предоставить Иордании инвестиционный кредит в размере 400 млн долларов для финансирования ее национального проекта по водоснабжению, инициативы по опреснению и передаче воды.

Arab News со ссылкой на министра планирования и международного сотрудничества Иордании Насера Шрайде пишет, что финансирование со стороны международной финансовой корпорации станет частью более крупного пакета инвестиционных кредитов от других стран и партнеров по развитию на общую сумму более 1,8 млрд долларов, объявленных в марте.

Проект направлен на повышение безопасности водных ресурсов Иордании за счет ежегодного производства около 300 млн кубометров опресненной воды в Акабе. Это рассматривается как высший приоритет для правительства.

Шрайде уже встречался с управляющим директором Международной Финансовой Корпорации Махтаром Диопом в Вашингтоне для обсуждения планов банка по увеличению финансовой поддержки частного сектора Иордании. На встрече он рассказал о новом инвестиционном законе Иордании, который направлен на защиту прав инвесторов и обеспечение соблюдения обещанных финансовых стимулов.

Шрайде также провел отдельную встречу с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Стороны обсудили безработицу, изменение климата, водную безопасность и энергетику. Министр планирования и международного сотрудничества Иордании также призвал Малпасса увеличить поддержку Всемирного банка для государств-членов Лиги арабских государств и стран региона.

340 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео


English version