Пожар в горящем доме в Ейске локализован, число погибших и пострадавших растет

17 окт. 23:01

Пожар в девятиэтажном доме в кубанском Ейске, вспыхнувший после падения учебно-тренировочного бомбардировщика ВКС России Су-34, локализован, однако растет число погибших и пострадавших – по последним данным, в результате ЧП погибли шесть человек, 27 пострадали, - передает телеканал "Россия-24".

Детей среди погибших в городе нет, однако семеро из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них – ребенок, - сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Сейчас на месте падения самолета в Ейске дежурят 20 бригад "скорой", на подъезде - еще восемь бригад СМП и шесть бригад санавиации, из Краснодара едут психологи, добавила Минькова.

На место ЧП прибыл губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, из Москвы в Ейск вылетел глава Минздрава России Михаил Мурашко, в помощь местным медикам также направлена бригада специалистов федеральных медучреждений Минздрава, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.