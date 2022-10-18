В Египте хотят выращивать кофе

С 1980-х годов в Египте проводились многочисленные эксперименты по изучению возможности выращивания кофе на территории страны. На фоне ожиданий роста цен на кофе на глобальном рынке глава Научно-исследовательского института садоводства при министерстве сельского хозяйства Египта Адель Абу аль-Сауд сообщил, что результаты проводимых его центром экспериментов показали, что климат в стране позволяет выращивать кофейные зерна, пишет Al-Monitor.

Климатические изменения представляют собой прямую угрозу производству кофе в Латинской Америке и некоторых странах Африки. В том числе, засухи, ураганы, высокие температуры и сильные морозы способны сократить площадь существующих земель, пригодных для выращивания кофейных деревьев, на 50% к 2050 году, следует из отчета Межамериканского банка развития.

"Изменение климата привело к изменению географии посевов в Египте, сделав возможным выращивание в стране тропических культур, а именно кофейных деревьев. Хотя зерна, выращенные в Египте, могут быть не такого качества, как те, что производят на родине кофе, мы все же сможем улучшить производство с помощью продолжающихся экспериментов, - сказал профессор исследовательского института садоводства Нихад Мостафа. - Путем постоянных экспериментов институт достиг успеха в кофейном производстве, и, исходя из текущей оценки, процесс выращивания кофе на территории Египта может быть эффективным".

"Следующим шагом будет выращивание урожая кофейных зерен в мухафазах Египта. Для этого нам необходимо повысить осведомленность фермеров о том, как обращаться с этой культурой. Кроме того, необходимо четко обозначить ожидаемую прибыль, поскольку кофе можно выращивать как второстепенную культуру, которая будет добавлена к другим культурам", - добавил Мостафа.

Египту приходится импортировать необжаренное кофейное зерно, около 70 тысяч тонн ежегодно. В первой половине этого года импорт кофе вырос на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года, несмотря на рост цен и сокращение предложения на мировых рынках.

В то время как научно-исследовательский институт садоводства объявил об успешном проведении экспериментов по выращиванию кофе, Министерство сельского хозяйства страны пока официально не объявило о посадках кофейных деревьев на египетских территориях. "Национализация кофейных плантаций в Египте требует комплексной политики. Мы не можем продвигать это лишь на основе положительных результатов НИИ садоводства, лишь после изучения этих экспериментов со всех сторон, особенно его экономической стороны. Это необходимо, поскольку это первый урожай кофейных зерен после многолетних попыток", - говорит представитель Министерства сельского хозяйства Египта.

"По результатам недавних экспериментов, потребности Египта в кофе могут быть покрыты только через 10 лет, тем более что кофейным культурам необходимо время, чтобы отреагировать на сокращение мирового кризиса производства. Кроме того, это новая культура для египетских фермеров, и инвесторы не хотят вкладываться в нечто новое, что может снизить прибыль, получаемую ими от выращивания других культур", - отметил чиновник.