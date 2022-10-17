Оплатить газ с кешбэком можно картой "Мир" в Дагестане

17 окт. 23:43

Платежная система "Мир", вместе с ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", проводит акцию по кешбэку за оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Сроки действия акции - с 1 сентября 2022 года до 31 марта 2023 года.

"При оплате газа картой "Мир" через "личный кабинет" (ЛК - Мой ГАЗ), мобильное приложение "Мой ГАЗ" ("Мой ГАЗ" для IOS, "Мой ГАЗ" для Android) абонентам начисляется кешбэк 1% от суммы платежа в течение 5-7 рабочих дней с момента оплаты", - цитирует сообщение РИА "Дагестан".

Для участия необходима регистрация карты в программе лояльности "Мир" и активации акции.