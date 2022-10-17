В Костанайской области началось восстановление сгоревших лесов

17 окт. 21:07

В Костанайской области оперативно занялись восстановлением лесов, сгоревших во время природных пожаров в сентябре этого года.

В акимате региона пояснили, что восстановительные работы проводятся пока позволяют погодные условия. Этой осенью будут высажены деревья вдоль дороги Аулиеколь - Костанай.

В работах заняты 7 бригад (63 человека, 21 трактор) они занимаются валкой, трелевкой и раскряжевкой леса.

На этой неделе в регионе произведут посадку березы, на следующей - сосны. "Также уже закуплено 14 тракторов, в дальнейшем планируем закупить еще", - добавили в акимате.

Местные власти также сообщили, что с 1 ноября будет повышена зарплата сотрудникам лесных хозяйств Костанайской области.