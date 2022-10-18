Кубань нарастила производство морских ежей и гребешков

18 окт. 8:23

Рыбоводные хозяйства Краснодарского края значительно нарастили производство морских деликатесов, сообщает Росрыболовство.

Так, производство морских ежей в регионе выросло до 2,6 тыс т в 2021 году - это в 40 раз больше, чем в 2015 году. При этом в 2021 году объем выращенного морского ежа по сравнению с 2020-м увеличился почти в два раза. «Производство гребешков на Кубани в 2015 году составляло 2,2 тыс тонн. К 2021 году объемы выросли в 8 раз - до 17,6 тыс т», - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что производство морских огурцов выросло в 4,2 раза - с 1,1 тыс т до 5,9 тыс тонн.