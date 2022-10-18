В КБР около 30 медиков поучаствуют в программе "Земский доктор" в 2022 году

18 окт. 5:35

Около 30 медицинских работников привлекут для работы в сельской местности Кабардино-Балкарии (КБР) в 2022 году в рамках программы "Земский доктор", информирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Кабардино-Балкария - лидер по реализации программы "Земский доктор". Об этом сообщили на еженедельном видеоселекторном совещании Минздрава России. Согласно госпрограмме развития здравоохранения РФ "Земский доктор/ земский фельдшер" в республике в 2022 году запланировано освоение 29 млн рублей на трудоустройство 29 специалистов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас уже трудоустроены 26 медицинских работников в амбулатории населенных пунктов семи районов республики.