Парк «Шелковый путь» благоустроят в Магасе, сообщает пресс-служба муниципалитета

18 окт. 3:32

В Магасе будет обустроен парк «Шелковый путь», сообщили в пресс-службе администрации города.

В администрации также напомнили, что ранее был проведен опрос местных жителей для учета всех пожеланий. «Жителей опрашивали по вариантам организации парковой зоны, стилистике малых архитектурных форм и видам функционального зонирования», - сказали в администрации, отметив, что работы будут проводить на территории парка, прилегающей к площади Алания.

Также в администрации напомнили, что республиканская столица будет участвовать в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах. Конкурсную документацию должны направить на рассмотрение уже до первого ноября.