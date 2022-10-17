США продолжат поддерживать иранских протестующих

17 окт. 22:40

Вашингтон не видит возможностей для восстановления сделки по иранской ядерной программе в ближайшее время, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Дверь для дипломатии навсегда останется открытой, однако на данном этапе мы не видим возможностей для того, чтобы договоренность была достигнута в ближайшее время", - цитирует ее РИА Новости.

Она отметила, что вне зависимости от результатов переговоров, США намерены бороться с "деструктивным" поведением Ирана на Ближнем Востоке и поддерживать иранских протестующих.

По ее словам, вне зависимости от того, каким результатом увенчаются переговоры по восстановлению ядерной сделки, Вашингтон намерен бороться с "деструктивным" поведением Тегерана на Ближнем Востоке, а также оказывать поддержку иранским протестующим.