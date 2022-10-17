РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

США продолжат поддерживать иранских протестующих

США продолжат поддерживать иранских протестующих

Вашингтон не видит возможностей для восстановления сделки по иранской ядерной программе в ближайшее время, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Дверь для дипломатии навсегда останется открытой, однако на данном этапе мы не видим возможностей для того, чтобы договоренность была достигнута в ближайшее время", - цитирует ее РИА Новости.

Она отметила, что вне зависимости от результатов переговоров, США намерены бороться с "деструктивным" поведением Ирана на Ближнем Востоке и поддерживать иранских протестующих.

По ее словам, вне зависимости от того, каким результатом увенчаются переговоры по восстановлению ядерной сделки, Вашингтон намерен бороться с "деструктивным" поведением Тегерана на Ближнем Востоке, а также оказывать поддержку иранским протестующим.

670 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version