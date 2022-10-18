Мобилизация и урожай

Власти Москвы, Подмосковья, Крыма, Петербурга - всего 36 субъектов - объявили, что задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме. В остальных регионах она пока идет, и влияет на многие сферы жизни, в частности, на сбор урожая. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский вчера заявил: "С начала мобилизации мы получаем постоянные сигналы о том, что призываются самые квалифицированные кадры. Почему-то есть бронь для айтишников, для каких-то еще категорий, даже для банкиров. Зачем банкирам бронь выдают, я не очень понимаю. Как не понимаю и того, почему нет брони для высококвалифицированной рабочей силы на селе".

Сложившуюся ситуацию Злочевский назвал "катастрофой", поскольку мобилизованных некем заменить: "У одного из членов Российского зернового союза работает три механизатора-комбайнера. Двоих призвали, один остался. Кем заменить еще двоих? Некем реально. Никого нет. Такую квалификацию быстро не получить, тем более в разгар уборочных работ. Это просто катастрофа для хозяйства".

Президент Российского зернового союза убежден, что соответствующей подготовки при принятии решения о мобилизации сотрудников сферы АПК не велось: "Минсельхозу надо было как-то заранее суетиться, чтобы обеспечить бронь для высококвалифицированных кадров. Все же знают, что в селе дефицит именно высококвалифицированных кадров. Как сейчас вести озимый сев? На эту тему поступает довольно много обращений в региональные органы со стороны крестьян. Какие-то усилия предпринимаются, но не знаю, как быстро они сработают и выльется ли это в реальное бронирование этих кадров".

Злочевский добавил, что в этом году в России исторический рекорд по урожаю: собрано не меньше 140 миллионов тонн, эксперты прогнозируют 150. Предыдущим рекордным урожайным годом был 2017-й, когда было собрано 135,4 в миллионов тонн.

"В составе этого урожая собрано 100 миллионов тонн пшеницы - урожайность фантастическая. Надо поддерживать очень высокие темпы отгрузки… Нам надо, по-хорошему, экспортировать не меньше 60 миллионов тонн зерна. Но такие показатели недостижимы. В прошлом году пшеницу отгружало 145 компаний, а в этом сезоне их всего 80. Идет сокращение числа игроков на рынке. В прошлом сезоне за этот период мы грузили в 70 стран, сейчас - в 39", - сказал президент Российского зернового союза

По его данным, наибольшее сокращение отгрузок отмечается в Турцию (минус больше полутора миллионов тонн). С российских объемов турецкие закупки переместились, благодаря зерновой сделке, на Украину. "Зато у нас серьезно растут поставки в Саудовскую Аравию, в Алжир, который традиционно был французской "вотчиной", и в Пакистан… Но экономическая ситуация складывается не очень хорошая, и если не предпринимать никаких мер сейчас, не снимать обременения, не повышать закупочные и внутренние цены, то мы поставим под угрозу будущие урожаи", - пояснил Злочевский.

"Традиционным, перспективным и серьезным покупателем всегда был Азербайджан, но пока отгрузок не наблюдается, потому что там остались запасы с прошлых сезонов, а кроме того, собирают собственное зерно. Казахстан в прошлые сезоны покупал много зерна, в том числе не очень легальным способом. [Казахстанские предприниматели] при отсутствии границы завозили довольно приличные объемы на свою территорию, переоформляли как казахстанское зерно и отправляли на экспорт без уплаты пошлин, поскольку в рамках ЕврАзЭС этих пошлин не было. В марте мы эту ситуацию закрыли своим решением в рамках ЕврАзЭС, и теперь не наблюдаем "черного" вывоза без уплаты пошлин. Всё это накладывается на очень хороший урожай в Казахстане, поэтому рассчитывать на Казахстан не приходится", - указал он.