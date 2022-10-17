Армения не желает обострения конфликта с Азербайджаном

17 окт. 22:15

Ереван готов обсудить с Баку сосредоточение подразделений напротив азербайджанских военных в Дашкесанском районе, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Напомним, военное ведомство Азербайджана сообщило, что армянские ВС сосредоточили на своих позициях напротив подразделений азербайджанской армии на Дашкесанском направлении дополнительный личный состав с военным транспортом, а также четыре артиллерийские установки.

При этом в Ереване заявили, что действия Армении не направлены на обострение ситуации. Там же добавили, что армянская сторона готова к переговорам по данному вопросу.