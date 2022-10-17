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Десятки человек пострадали после падения самолета на дом в Ейске

Десятки человек пострадали после падения самолета на дом в Ейске

Достоверно известно о трех погибших в результате пожара в многоэтажном доме в Ейске, на который упал военный самолет, сообщила замглавы Краснодарского края Анна Минькова.

"На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них трое детей. Тяжёлые - семь взрослых и один ребeнок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар. Достоверно известно о трёх погибших", - написала он в Telegram.

При этом в МЧС России заявили, что "по данным на настоящее время, в результате ЧС пострадал 21 человек и погибли двое".

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