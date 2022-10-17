Крым готов восстановить межрегиональные перевозки за два дня

17 окт. 22:29

Межрегиональное пассажирское сообщение с Крымом возобновится в полном объеме в течение двух дней после снятия ограничения по движению автобусов на Крымском мосту, - сообщили в министерстве транспорта республики.

"Продажа билетов на маршруты межрегионального сообщения открыта. В течение двух дней в полном объеме будет возобновлено межрегиональное пассажирское сообщение", - сообщается в Telegram-канале министерства.

Сейчас маршрутом через Крымский мост пользуются около 20 транспортных предприятий. "Рейсы выполняются согласно расписанию, работа идет в штатном режиме", - цитирует министерство слова врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

Напомним, сегодня утром Крымский мост открыли для движения автобусов.