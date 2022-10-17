В будущем году в Северной Осетии развернут пять проектов по мелиорации

17 окт. 22:14

Северная Осетия уже в 2023 году начнет реализацию пяти проектов по мелиорации земель, - сообщил министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев.

"В Минсельхоз России были направлены 12 проектов в области мелиорации в республике за 2022-2023 годы. Пять из них прошли отбор и будут профинансированы в 1 квартале 2023 года", - рассказал Кусраев, передает ТАСС.

Это позволит увеличить площадь мелиорируемых земель более чем на 3 тыс га, остальные семь проектов после доработки будут повторно направлены на отбор в Минсельхоз России в 2023 году в целях финансирования их в 2024 году.