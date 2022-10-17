Международные отели возьмут практикантами студентов Северо-Кавказского института РАНХиГС

17 окт. 21:46

Студенты Северо-Кавказского института РАНХиГС изучающие сферу туризма, смогут проходить практику в международных отелях, пишет ТАСС.

Это стало возможно благодаря сотрудничеству академии с Союзом развития национальных кадров и карьеры. Соответствующее соглашение было подписано на международном форуме "Северный Кавказ в меняющемся мире" в Железноводске.

Согласно документу, будет разработана комплексная программа по привлечению выпускников академии в подразделения союза, а также проведение профориентационных лекций для студентов.

"Соглашение позволит студентам президентской академии, обучающимся по программам менеджмента, гостеприимства, сервиса и других профильных направлений, проходить практику в международных отелях. В том числе - у туроператора Kilit Global, который является одним из лидеров рынка по индивидуальному и групповому туризму", - говорится в сообщении.

"На данный момент развитие туристической отрасли, локального туризма, является одной из приоритетных задач на государственном уровне. Сотрудничество <…> позволит повысить уровень подготовки специалистов для этой сферы", - добавил проректор президентской академии Дмитрий Буташин.