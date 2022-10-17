СМИ: США накажут Иран за поставки оружия России?

17 окт. 21:15

Администрация США намерена ввести санкции в отношении Ирана за приписываемые ему поставки вооружений в Россию, - пишет газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Будущие санкции, вероятно, будут включать как экономические рестрикции, так и меры экспортного контроля. При этом новые санкции будут распространяться в том числе на третьи стороны, которые якобы помогают Москве и Тегерану осуществлять поставки вооружений, - утверждают собеседники издания, передает РИА Новости.

"Собираемся ли мы предпринять дополнительные шаги в отношении продаж Ираном оружия России? Безусловно, да. Любой, кто продает Ирану материалы, которые могут быть использованы для производства беспилотников либо баллистических ракет, пусть будет начеку, ведь мы непременно введем санкции в отношении любого, кто позволяет Ирану помогать России убивать украинцев", - подтвердил один из источников.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира".

Напомним, накануне о якобы планируемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила газета Washington Post. По утверждению разведки США, на которую ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км. Издание утверждает, что Иран также готовит поставки дополнительных беспилотных летательных аппаратов в Россию.