Фергана отпразднует 110-летие узбекского футбола

17 окт. 20:37

Праздничные мероприятия по случаю 110-летия узбекского футбола пройдут с 25 по 26 октября в Ферганской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

25 октября в "Футбольном центре" в Фергане состоится праздник с участием звезд и ветеранов отечественного футбола, а также главой области Хайрулло Бозаровым.

Главные события дня пройдут на детской площадке "Истикляль", где состоится большой концерт, после которого пройдут футбольные матчи между командами спортсменов-ветеранов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Также 26 октября на стадионе "Узбекистан" в Яйпане состоится матч Суперлиги между "Коканд 1912" и "Согдианой".