В Дагестане ежегодно будут строить новые гостиницы для туристов

17 окт. 20:46

Мест размещения для туристов в Дагестане с каждым годом будет становиться больше – в текущем 2022 году республику могут посетить около 1,5 млн туристов, и такая ситуация требует развивать туристическую инфраструктуру, - сообщил сегодня первый заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Абдула Магомедов.

"По неофициальному, неформальному плану планируем строить в пределах 2 тыс мест размещения в год. Это план, который мы ставим себе и который необходим нам, чтобы минимально добиться тех задач, которые мы поставили", - сказал он в кулуарах форума регионов России "Развитие туристской инфраструктуры", передает ТАСС.

Сейчас существующей в регионе туристической инфраструктуры недостаточно: "Инфраструктуры не хватает. …У нас турпоток увеличился за последние пять лет в три раза, и в ближайшие несколько лет нам надо наращивать темпы строительства для того, чтобы удовлетворить тот спрос, который есть", - добавил он.