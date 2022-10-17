Российским сельским медикам поднимут зарплаты

17 окт. 20:28

Минздрав РФ проработает вопрос увеличения зарплат медикам, работающим в селах, - заявил сегодня министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

"Надо рассмотреть этот вопрос... Мы его проработаем", - сказал Мурашко в ходе выступления в Госдуме, отвечая на предложение депутата увеличить зарплаты сельских медиков, передает РИА Новости.

Напомним, в апреле кабмин расширил действие программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", чтобы в ней могли принимать участие еще и выпускники медицинских колледжей и вузов из малых городов и сел.