Товары японской марки Uniqlo появились на Ozon

17 окт. 20:14

Российский онлайн-ретейлер Ozon начал продажи товаров марки Uniqlo, магазины которой закрыты в России.

Для заказа доступен ассортимент женской и мужской одежды, включающий верхнюю одежду, трикотаж и белье. Ранее товары бренда были доступны для заказа только на коммерческой платформе CDEK.Shopping, их завозили в Россию из Польши, - передает ТАСС.

Напомним, компания Uniqlo - один из крупнейших японских производителей и ретейлеров одежды - приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года, столкнувшись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и "ухудшение конфликтной ситуации".