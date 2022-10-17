Помощь боевикам стоила махачкалинцу свободы

17 окт. 19:09

Суд в Махачкале признал виновным жителя города в помощи террористам и несообщении о преступлении, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Дагестану.

Установлено, что осужденный, обладая достоверной информацией об участии двух мужчин в преступной деятельности, передал им 100 тыс рублей для покупки оружия и обмундирования.

"Суд приговорил Омарова к лишению свободы сроком на 4 года и 1 месяц с ограничением свободы на 1 год и штрафу в размере 10 тыс рублей, с отбыванием первого года наказания в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", – сказано в сообщении.