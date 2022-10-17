Узбекистанцы стали реже переезжать в Ташкент

17 окт. 19:57

Число прибывших из других регионов в Ташкент с целью переезда за 9 месяцев сократилось на 13,3%, сообщает Госкомстат Узбекистана.

Так, в этом году в город переехали 36,9 тыс человек, что на 5171 человек меньше, чем в прошлом году.

Больше всего человек в этом году переехали из Ташкентской области - 16361 человек и из Кашкадарьинской области - 4598 человек.

Тройку лидеров замкнула Самаркандская область с показателем 2698 человек. Далее расположились Сурхандарьинская область (2153) и Бухарская область (2049).

Стоит отметить, что из Ферганской области в Ташкент переехали 1640 человек, из Андижанской области – 1282 человек, из Хорезмской – 1281 человек, Навоийской – 1146, Наманганской – 1122, Джизакской – 970, Сырдарьинской – 828, Каракалпакстана – 776 человек.