В Грузии выросло число разводов и упало количество браков

17 окт. 19:48

Национальная служба статистика Грузии "Грузстат" опубликовала данные о демографической ситуации в стране за 2021 год, в том числе и данные об официально зарегистрированных браках и разводах.

Согласно данным на сайте "Сакстата", если в 2011 году количество браков составляло 30 863, а разводов - 5 850, то в 2021 году число бракосочетаний сократилось до 23 155, а разводов увеличилось до 10 654, - передает Sputnik Грузия.

Как полагают грузинские демографы, снижение количества браков связано как со статистическими моментами, так и с социальным фоном. Это означает, что брачного возраста достигли гораздо меньше жителей страны, чем в прошлые годы. А вот объяснить причины того, почему растет количество разводов, эксперты не берутся, так как не проводятся опросы среди разведенных пар.