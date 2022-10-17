Азербайджан и Казахстан проложат кабель по дну Каспия

Ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана AzerTelecom и "Казахтелеком" подписали меморандум о стратегическом партнерстве по проекту прокладки оптоволоконной кабельной линии по дну Каспийского моря в рамках международного технологического форума Digital Bridge в Астане. Транскаспийская оптоволоконная подводная кабельная линия передачи данных будет иметь длину 380 километров. Она станет частью мегапроекта "Цифровой шелковый путь", предусматривающего формирование цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

Как отмечает Сaspian News, мегапроект Digital Silk Way, запущенный холдингом NEQSOL и реализуемый его дочерней компанией AzerTelecom, позиционируют как проект цифровой инфраструктуры для создания современной транзитной оптоволоконной инфраструктурной сети, соединяющей Европу с рынками Центральной и Южной Азии. Когда проект будет завершен, он станет самым передовым каналом для цифровой связи между двумя континентами и окажет существенное влияние на усиление цифровизации и связи в регионе, включая Кавказ, а также Центральную и Южную Азию.

Подписанный Азербайджаном и Казахстаном документ предусматривает стратегическое партнерство между двумя операторами в рамках проекта по прокладке Транскаспийского оптоволоконного кабеля на маршруте Азербайджан-Казахстан. "Сотрудничество между нашими компаниями в рамках проекта цифровой инфраструктуры - проекта "Транскаспийский оптоволоконный кабель", входящего в состав проекта "Цифровой шелковый путь", - откроет возможности для выхода на новые рынки сбыта, расширив транзитные возможности. Мы также сможем повысить надежность предоставления телекоммуникационных услуг потребителям в наших странах", - сказал главный операционный директор AzerTelecom Сергей Назаренко на церемонии подписания документа в Астане.

Председатель Совета директоров "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев отметил, что построение прямых отношений между компаниями - оптимальная формула решения общих проблем и интересов: "Совместная деятельность с AzerTelecom предполагает обмен информацией, передовым опытом, а также продвижение совместных проектов. Все это будет способствовать развитию новых рыночных возможностей с точки зрения доступности и увеличения пропускной способности сети в обеих странах".

Представители телекоммуникационных операторов выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего бизнеса в сфере международных телекоммуникационных услуг, а также возможности сотрудничества для дальнейшего развития цифровой трансформации и цифровой инфраструктуры в обеих странах.

Стороны также выразили уверенность в том, что документ будет способствовать дальнейшему сотрудничеству в области развития цифровой инфраструктуры и расширения новых рыночных возможностей с точки зрения доступности и пропускной способности сетей в двух странах.