СМИ: США и Великобритания выведут антироссийские санкции на "новый уровень"

17 окт. 19:31

США и Великобритания договорились усилить сотрудничество по финансовым санкциям против России, - пишет газета Financial Times.

"Вашингтон и Лондон договорились усилить свое сотрудничество по введению и обеспечению соблюдения финансовых санкций на фоне попыток усложнить для России и других стран возможность избежания экономических мер, введенных Западом", - говорится в сообщении газеты, передает РИА Новости.

В попавшем в распоряжение издания совместном заявлении руководство Минфинов двух стран заявило, что стороны решили вывести свое сотрудничество на "новый уровень".

"Мы будем определять возможности, чтобы объединить опыт, творчески подумать о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, изучить возможности для согласования способов введения санкций... Со временем мы намерены понять пользу от нашего сотрудничества не только в отношении санкций, введенных в ответ на вторжение РФ на Украину, но и по другим общим санкционным режимам", - приводится фрагмент заявления газета.