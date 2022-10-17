Уже завтра в дома майкопчан начнут давать тепло

17 окт. 19:16

Уже завтра, 18 октября, в Майкопе начнется отопительный сезон – такое решение принял городской оперштаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Адыгеи Геннадий Митрофанов.

"Решение начать отопительный сезон раньше срока – не дожидаясь установления среднесуточной температуры в 8 градусов – принято в связи с приближающимся похолоданием и в целях профилактики сезонных заболеваний", - рассказал мэр города, передает "АиФ-Адыгея".

Тепло будет подаваться поэтапно с 18 октября в течение 10 дней, чтобы плавно ввести в работу оборудование насосных станций, тем самым снизив нагрузку на тепловые сети.

Первыми к отоплению подключатся детские сады, школы и другие социально значимые учреждения. В жилой фонд Майкопа, который насчитывает более 500 многоквартирных домов, отопление поступит постепенно, по мере заполнения теплотрасс и подключения домов управляющими организациями.