Самолет рухнул на жилые дома Кубани

17 окт. 18:52

В Ейске самолет упал на жилой дом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск", - сказано в сообщении.

Отмечается, что самолет упал недалеко от многоэтажного дома, но после взрыва огонь перекинулся на здание, пилот успел катапультироваться перед падением.

Стоит добавить, что это был учебно-тренировочный самолет Су-34 с полным боекомплектом. В результате пожара пострадали как минимум 15 квартир.