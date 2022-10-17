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Минздрав Дагестана испытывает острую нехватку врачей

Минздрав Дагестана испытывает острую нехватку врачей

Несмотря на ощутимое пополнение штатов, медицинские организации Дагестана продолжают испытывать дефицит врачебных кадров, - сообщила сегодня на заседании правительства республики министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

За период реализации в Дагестане программы "Земский доктор / Земский фельдшер" с 2012 года в медучреждения в сельской местности удалось привлечь 1724 врачей и 77 средних медработников.

"В 2022 году в сельскую местность и малые города были трудоустроены 83 медицинских работника, однако медицинским учреждениям республики требуется еще более 100 работников", – цитирует слова Беляевой "АиФ-Дагестан".

Первый вице-премьер республики Руслан Алиев уже поручил региональному Минздраву организовать встречу с медиками, которые сегодня зарегистрированы в качестве безработных, и предложить им занять вакантные места.

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