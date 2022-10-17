В КБР отремонтируют дороги за 4,4 миллиарда рублей

17 окт. 18:34

В рамках реализации ряда проектов и программ Кабардино-Балкария приведет в порядок более 100 км автодорог, сообщил глава республики Казбек Коков.

"В 2023 году на дорожные работы в нашей республике будет направлено 4,4 млрд рублей. По нацпроекту планируем привести в норматив более 70 км автодорог, отремонтировать 261 погонный метр автодорожных мостов и путепроводов, устроить не менее 30 км наружного освещения вдоль региональных автодорог", - написал он в Telegram-канале.

Также Коков отметил, что по проекту "Содействие развитию дорог регионального и местного значения" к нормативу планируется 23,8 км автодорог, а по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" - 18,6 км.

Глава региона заявил, что в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и другим дорожным программам за три года в порядок уже приведено около 600 км дорог.