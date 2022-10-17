Азербайджан - Китай: тесные экономические контакты без вмешательства во внутренние дала

Южный Кавказ уже давно стал связующим звеном между Ближним Востоком, Китаем, Россией и Европой, и в КНР обоснованно полагают, что регион имеет для нее стратегическое значение. После обретения Азербайджаном независимости Китай фактически сразу обратил внимание на геополитические преимущества страны. Первые восемь соглашений о сотрудничестве были подписаны еще в 1994 голу в ходе визита в Пекин тогдашнего президента Азербайджана Гейдара Алиева, а наиболее значимые договоренности были достигнуты, когда уже Ильхам Алиев приехал в Китай на международный форум, посвященный инициативе "Один пояс – один путь".

Вообще Азербайджан стал одной из первых стран, откликнувшихся на китайскую инициативу, и сейчас азербайджанская стратегия развития вполне соответствует концепции совместного строительства "Одного пояса - одного пути". Несмотря на неблагоприятные факторы, такие как пандемия COVID-19, медленное восстановление мировой экономики, нестабильность производственной и логистической цепей, торговля между Китаем и Азербайджаном сохранила тенденцию стабильного развития. Сейчас Китай занимает пятое место среди торговых партнеров Азербайджана и остается третьим крупнейшим источником импорта.

Одним из наиболее перспективных направлений стало сотрудничество в транспортной сфере. По словам советника по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Баку Ма Чи, "Китай поддерживает Азербайджан в совершенствовании инфраструктуры трансграничных и мультимодальных перевозок, увеличении пропускной способности и эффективности Транскаспийского международного транспортного коридора, улучшении качества услуг, оказанных грузовому железнодорожному сообщению "Китай - Европа", а также в привлечении большего числа грузоотправителей, чтобы Азербайджан играл более активную роль в транспортных перевозках между Китаем и Европой".

Глава управления стратегического планирования и развития Бакинского порта Худаяр Гасанлы говорит, что "сегодня мы наблюдаем растущую тенденцию в транспортировке контейнерных грузов из Китая в европейские страны через Азербайджан".

В перспективе коридор между Нахчываном и остальной территорией Азербайджана мог бы стать для Пекина вторым коридором в Европу на Южном Кавказе после маршрута через Грузию. По мнению экспертов, если будет наконец продолжен Зангезурский коридор, то он может сократить время транспортировки грузов из Китая в Европу до 12 дней. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов убежден, что "транспортный узел, формируемый путем восстановления коммуникаций и реализации проекта Зангезурского коридора, обеспечит кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Южной Европой".

В этой связи в Баку надеялись, что Пекин постарается убедить Ереван, тормозящий создание Зангезурского коридора, по которому может идти товаропоток из Европы в КНР и обратно, в том, что возможности маршрута принесут выгоду всем. Однако в КНР по обыкновению работают очень тихо и медленно, не обостряя ситуацию, поэтому каких-то прорывных заявлений на этот счет пока из Пекина слышно не было.

Зато по уже проторенным дорогам Баку и Пекин идут вполне беспрепятственно. В Азербайджане были готовы начать прием грузов в небольших объемах из Китая по Каспийскому морю, железной дороге Баку – Тбилиси - Карс, понимая, однако, что Китай имеет диверсифицированные пути поставок посредством различных источников. Сегодня КНР делает ставку на грузоперевозки по “Среднему коридору”, который предусматривает перевозку из Китая через Азербайджан, Каспийское море и Грузию либо в морские порты Грузии, либо в турецкий город Карс. Такую стратегию в Азербайджане сочли новой возможностью для себя, ведь в стране создана новая транспортная инфраструктура: морской порт, крупнейший среди прикаспийских государств каспийский флот, железная дорога. В Баку говорят об увеличении объемов морской торговли с сегодняшних 15 миллионов тонн до 25 миллионов тонн. Для всех этих перевозок через Азербайджану необходимо строительство новых паромов и танкеров. Такого рода азербайджанско-китайское взаимодействие создает для обеих стран всё новые возможности. В Баку надеются видеть китайские компании в качестве инвесторов, в частности “Алятской свободной зоны”, которая расположена рядом с морским портом и считается довольно привлекательной.

За первые восемь месяцев этого года объем двусторонней торговли составил 939 млн дол., увеличившись на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Контакты развиваются в таких сферах, как разведка и эксплуатация нефти и газа, нефтегазовые услуги, информация и связь, переработка и производство, альтернативные и возобновляемые источники энергии и трансграничные перевозки. Китайские компании обеспечивают сетевую инфраструктуру и передовые решения для "умного села" в Зангиланском районе. Скоро с помощью китайских рабочих будет запущено два новых проекта электростанций на альтернативных и возобновляемых источниках энергии общей мощностью 470 МВт. Китай участвовал в нескольких азербайджанских проектах в сфере сельского хозяйства и переработки продуктов питания.

На базе Сумгаитского химического промышленного парка строится крупнейшее на Южном Кавказе предприятие по производству керамических плит с применением передовых китайских технологий. Продукция предприятия будет продаваться на внутреннем рынке и пойдет на экспорт. Инвестиционная стоимость проекта со 100-процентным китайским капиталом превышает 4 млрд долларов.

Весной Ильхам Алиев рассказал, что Си Цзиньпин считает его “большим другом Китая”: "В то же время он – очень хороший друг Азербайджана. Мы всегда находимся в контакте. Я был в числе немногих мировых лидеров, приглашенных в 2019 году на конференцию “Один пояс, один путь”. Считайте это знаком особого внимания, уделяемого Азербайджану, придаваемого ему особого значения".

А на прошлой неделе на встрече с Си Цзиньпином в Самарканде на площадке саммита ШОС Алиев заметил, что "Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Китая, всегда высоко оценивает однозначную поддержку КНР территориальной целостности Азербайджана", акцентировав внимание на том, что невмешательство во внутренние дела государств остается одним из основных принципов и для Азербайджана.