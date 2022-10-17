Делегация Конгресса США прилетела в Ереван

17 окт. 18:32

Делегация Палаты представителей Конгресса США сегодня прибыла в Армению, - сообщает сайт армянского парламента.

"Семнадцатого октября в Ереван прибыла делегация Конгресса США во главе с председателем Комиссии демократического партнерства Палаты представителей Дэвидом Прайсом", - отмечается в сообщении, передает РИА Новости.

Известно, что в состав делегации также входят члены Палаты представителей Диана ДеГетт, Джим Купер и Энди Левин.

Завтра, 18 октября, состоится совместная пресс-конференция главы американской делегации с председателем комиссии по внешним связям парламента Армении Эдуардом Агаджаняном.