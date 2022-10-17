Мирзиеев приедет в Туркменистан

17 окт. 18:22

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Ашхабад с официальным визитом, сообщил глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Приезд узбекского лидера состоится 20-21 октября. Две страны подготовили совместный проект программы предстоящего визита, который предусматривает подписание пакета двусторонних документов по итогам переговоров в столице республики.

Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил министру обеспечить высокий организационный уровень предстоящего визита Мирзиеева и запланированных в его рамках мероприятий.

Кроме того, Мередов подчеркнул важность переговоров, нацеленные на придание нового импульса дальнейшему развитию взаи­мовыгодного сотрудничества, носящего стратегический характер.