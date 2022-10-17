МИД Ирана: беспорядки у Запада тоже приобрели двойные стандарты

17 окт. 18:19

Теперь Запад и беспорядки делит на хорошие и плохие: если они происходят в Иране, то им противостоять нельзя, а если в Европе – плохие, и с ними нужно бороться, - заявил сегодня представитель МИД Ирана Насер Канани.

Комментируя высказывания французских официальных лиц о событиях в Иране и их позиции по протестам и забастовке рабочих во Франции, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ИРИ заявил: "Ранее в заявлениях значительного числа официальных лиц европейских стран мы видели деление терроризма на хороший и плохой. А сегодня мы сталкиваемся с той же точкой зрения, разделяющей бунты на хорошие и плохие", - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Канани призвал государства, вмешивающиеся во внутренние дела других стран, к рациональности, а также подверг критике европейские страны за халатность в обеспечении безопасности посольств Ирана.