Техника из Узбекистана обрела популярность в России

17 окт. 17:58

В России с начала года вырос спрос на отечественную техники и стран СНГ, в частности, Узбекистана и Беларуси, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников ведущих ретейлеров страны.

Как сообщила глава группы закупок крупной бытовой техники "Ситилинка" Олега Щептева, продажи бытовой техники собственных торговых марок, российских брендов и марок из соседних стран в компании возросли в 1,5 раза по продажам в штуках за 9 месяцев по сравнению с прошлым годом, а продажи собственной торговой марки SunWind выросли почти в 2,5 раза.

По ее словам, спрос вызван уходом западных брендов и низкие цены на отечественного производителя.

В компании "М.Видео-Эльдорадо" также заявили о росте в 1,5-2 раз спроса на технику ведущих отечественных компаний и марок из Узбекистана и Беларуси.

"Торговые марки максимально усилили свои позиции в холодильниках и морозильных камерах, стиральных машинах, плитах и кухонных вытяжках. Продажи ключевых производителей в этих категориях превысили 1,8 млн штук. Самыми популярными брендами у россиян стали "Атлант", Darina, Gefest, Flama и Elikor", - подчеркнул сотрудник компании.