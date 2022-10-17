"Газпром" планово снижает добычу газа

17 окт. 17:48

За девять с половиной месяцев 2022 года "Газпром" снизил добычу газа на 18%, до 327,4 млрд кубометров, - сообщили в компании.

"С 1 января по 15 октября 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 327,4 млрд кубометров газа, что на 18% (на 72 млрд кубометров) меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении компании в ее официальном Telegram-канале.

Напомним, всего в 2021 году компания добыла 514,8 млрд кубометров газа - на 62,2 млрд кубометров больше, чем в 2020 году, показав лучший результат за последние 13 лет.