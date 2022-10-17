Основным получателем украинского зерна стала Европа

17 окт. 17:36

В рамках продуктовой сделки из украинских портов экспортировано уже 7,5 млн т зерна, однако 63% вышедшей из портов Украины в Черном море агропродукции были поставлены не в беднейшие страны Азии и Африки, а в Европу, - заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришджи.

Лишь 24% были доставлены в страны Азии и 13% - в страны Африки, отметил министр, напомнив, что соглашение о поставках украинского зерна в Стамбуле было заключено при посредничестве Турции.

"На сегодняшний день из украинских портов на мировые рынки доставлены 7,5 млн т агропродукции. На минувшей неделе президент Турции вновь вынес этот вопрос на повестку в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане. На встрече лидеры четко отметили необходимость продолжения работы зернового коридора. Турция не только стремится обеспечить безопасность цепочки поставок, но и в содействовать миру и безопасности во всем мире", - сказал он, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

"В одну из самых бедных стран мира – Джибути - доставили лишь 541 т зерна, - посетовал Киришджи, отметив: необходимо еще больше укреплять "зерновой коридор", который должен стать гуманитарным коридором для солидарности с беднейшими странами.