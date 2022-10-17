На Казахстан надвигается Атлантический циклон

17 окт. 17:26

Обильные осадки под влиянием Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов накроют большую часть Казахстана.

Как сообщает Sputnik Казахстан, лишь на западе, северо-западе, юге и в центре страны под влиянием отрога антициклона прогнозируется безосадочная погода.

Однако туман и усиленные ветра охватят большую часть республики. Так, на юге и в горных районах Жамбылской области пройдут сильные дожди вместе со снегом.

В столице ожидается переменная облачность с небольшими осадками в виде дождя и снега. Ветер западный, юго- западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью достигнет 0 градусов, днем - 7-9 градусов тепла.