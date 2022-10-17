СМИ: Минэкономики прочит ослабление рубля

17 окт. 17:13

Глава Минэкономики России Максим Решетников сегодня заявил, что ведомство ожидает ослабления рубля в ближайшие годы: по макропрогнозу министерства, к 2025 году российская валюта должна ослабнуть до 72 руб./$, а темпы роста ВВП - увеличиться до +2,6% в год, - пишет "Коммерсант".

"По курсу рубля заложено его постепенное ослабление: с 68 рублей в 2022 году до 72 рублей за доллар в 2025 году. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10–15% крепче, чем в среднем за 2016–2021 годы", - озвучил Решетников прогноз Минэкономики, отметив, что по итогам 2022 года инфляция составит 12,4%, а ВВП сократится на 2,9%.

Также ожидается, что показатели оборота розничной торговли после спада на 6,1% в реальном выражении в этом году с 2023 года перейдут к устойчивому росту. Средний темп составит 3,2% в год, - поведал министр, связав такую динамику с ростом доходов населения, которые, по его прогнозу, "восстановятся уже в следующем году".