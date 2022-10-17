В Египте поддерживают решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

17 окт. 16:56

Египет вслед за разъяснениями Саудовской Аравии поддерживает решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, информирует в понедельник египетский МИД.

"Египет поддерживает позицию, выраженную братским королевством Саудовская Аравия вслед за ее разъяснением технических соображений резолюции ОПЕК+, поскольку она направлена в первую очередь на достижение регулирования рынка нефти, что обеспечивает укрепление способности международного сообщества справляться с текущими экономическими вызовами", - отметили в МИД Египта.

Решение о сокращении нефтедобычи страны-участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли на прошлой неделе. Добыча нефти с ноября сократится на 2 млн баррелей в сутки.

Ранее МИД Саудовской Аравии заявил, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими, а не политическими соображениями.