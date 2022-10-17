Азербайджанские пограничники и таможенники не впустили крупную партию наркотиков из Ирана

17 окт. 16:53

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) и Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана предотвратили ввоз крупной партии наркотиков из Ирана. Об этом рассказали в ГПС АР.

Накануне в 10:55, на служебном участке погранзаставы вблизи села Араятылы Физулинского района был найден сверток с наркотическим веществом, напоминающим марихуану, весом 3 кг 340 г и 1796 таблеток психотропного препарата "метадон-40".

Днем ранее, 15 октября в 21:00, на служебной территории погранзаставы погранотряда "Гейтепе" вблизи села Самедабад Билясуварского района пограничным нарядом были замечены признаки нарушения госграницы со стороны Ирана. Погранзастава была сразу же поднята по сигналу тревоги, служебная территория перекрыта. При проверке приграничной полосы были найдены следы, принадлежащие одному нарушителю границы.

В ходе поисково-оперативных мероприятий в приграничной зоне был найден сверток с 5 кг 414 г наркотического вещества, похожего на марихуану, и 1850 таблеток препарата "габапрел 300".

По обоим фактам ведутся оперативно-следственные мероприятия.