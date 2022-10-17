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Евросоюз дополнительно защитит ключевую инфраструктуру после ЧП на "Северных потоках" 

Евросоюз дополнительно защитит ключевую инфраструктуру после ЧП на &quot;Северных потоках&quot; 

Европейская комиссия (ЕК) на фоне инцидентов, произошедших на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", на этой неделе рекомендует странам - членам Европейского союза провести стресс-тесты для ключевых объектов инфраструктуры, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа. 
Кроме того, будет подготовлен план реагирования на кризисные ситуации в будущем. 
Издание отмечает, что ЕК сосредоточит внимание на таких уязвимых отраслях, как энергетика, коммуникации, транспорт и космическая сфера.

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