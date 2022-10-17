Евросоюз дополнительно защитит ключевую инфраструктуру после ЧП на "Северных потоках" 

17 окт. 16:45

Европейская комиссия (ЕК) на фоне инцидентов, произошедших на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", на этой неделе рекомендует странам - членам Европейского союза провести стресс-тесты для ключевых объектов инфраструктуры, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа.

Кроме того, будет подготовлен план реагирования на кризисные ситуации в будущем.

Издание отмечает, что ЕК сосредоточит внимание на таких уязвимых отраслях, как энергетика, коммуникации, транспорт и космическая сфера.