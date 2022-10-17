"Грузинская мечта" собирается вводить визы с Россией

17 окт. 16:26

Правящая партия "Грузинская мечта" не рассматривает возможность изменения визового режима для граждан России, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Он напомнил, что президент Грузии (которая высказала сегодня соответствующую мысль) представляет собой независимый институт власти, и ее заявления не обязаны согласовываться с правительством и парламентом.

"Правящая команда устанавливает визовый режим на основе законодательства и в соответствии с международными правилами", - цитирует Талаквадзе Sputnik Грузия.