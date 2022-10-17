Россиянина, исчезнувшего почти 40 дней назад, нашли мертвым в Анталье

17 окт. 16:14

Тело российского туриста, пропавшего без вести на курорте Кемер в Анталье 39 дней назад, было найдено в выходные на скале высотой 70 м, пишет газета "Хюрриет".

"В воскресенье во время экскурсии в район горы Чалыш на курорте Кемер один из туристов заметил на скале тело и сообщил об этом руководству отеля, в котором он остановился. Спасатели сняли тело с высоты и перенесли на берег моря, береговая охрана катером доставила его к пристани", - отмечает издание.

В ходе экспертизы в морге государственной больницы выяснилось, что это 47-летний россиянин, который числился пропавшим без вести с 8 сентября.

Тело передано для вскрытия в институт судебной медицины Антальи.