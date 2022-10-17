РЖД готовит аналог "Ласточки"

17 окт. 16:08

ОАО "РЖД" совместно с холдингом "Синара-транспортные машины" (СТМ) намерены в будущем году выпустить опытный образец собственного электропоезда, аналогичного "Ласточке".

"Нужно отдать должное нашему транспортному машиностроению, СТМ - ООО "Уральские локомотивы" на сегодняшний день приступило к созданию прообраза уже не "Ласточки", но такого же электропоезда. Полностью локализованное производство у нас на территории РФ. На следующий год мы ожидаем получить опытный экземпляр", - сообщил заместитель гендиректора - главный инженер РЖД Анатолий Храмцов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации по поддержке импортозамещения российской промышленности.

Кроме того, в 2026 году планируется начать сборку высокоскоростного поезда, аналогичного "Сапсану". При этом Храмцов заметил, что 378 позиций находятся в "зоне риска" по импортозамещению.