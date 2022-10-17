Почему Рахмон недоволен Россией?

17 окт. 16:00

После Нового года влияние России в Центральной Азии постоянно ставится под сомнение. Первый раз – в январе, когда хотели сместить Токаева. Тогда Россия ввела миротворцев и остановила хаотизацию Казахстан. Второй раз снова в Казахстане. Когда Токаев отказался признавать ЛДНР, и потом Астана не выдворила украинского дипломата, призвавшего убивать русских. И вот совсем свежий пример – Таджикистан. Вызов снова пришел от страны, от которой этого совсем никто не ждал. Ведь Таджикистан – член ОДКБ, союзник России.