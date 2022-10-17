Россия займется "Пакистанским потоком" в следующем году

Строительство газопровода "Пакистанский поток" может начаться уже в 2023 году, сообщил посол Пакистана в России Шафкат Али Хан в интервью ТАСС.

Переговоры по стратегическому проекту "Пакистанского потока" продвигаются, рассказал посол. "Мы рассматриваем этот проект как стратегический, нет никаких проблем с точки зрения наличия у Исламабада и Москвы политической воли, обе стороны очень заинтересованы. Проблемы, которые мы сейчас решаем, находятся на другом уровне - это процедурные, юридические, финансовые вопросы, которые не являются критически важными", - поделился он.

Работа над проектом продолжается, настрой на его реализацию был подтвержден на встрече российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Самарканде на полях саммита ШОС.

Санкции Запада влияют на процесс, однако Исламабад пытается обойти их. "Санкции не смогут воспрепятствовать нашему курсу, будь то в отношении конкретных проектов или в политических или экономических отношениях в целом", - заявил Али Хан.

Посол рассказал, что 18 января 2023 года в Исламабаде состоится очередная встреча межправительственной комиссии по проекту "Пакистанский поток". "Я надеюсь, что два министра смогут провести углубленные дискуссии, потому что иногда, когда вопросы не могут быть решены техническими специалистами, необходимо вмешательство на более высоком уровне. Таким образом, на межправительственной комиссии мы постараемся решить эти вопросы", - продолжил он.

Дипломат отметил, что старается упросить процесс взаимодействия сторон по вопросу строительства газопровода и выразил надежду, что реализация проекта начнется в следующем году. "Я надеюсь на это, но тон задаст межправкомиссия", - заключил Шафкат Али Хан.

Напомним, Россия и Пакистан подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода Север - Юг ("Пакистанский поток") в октябре 2015 года, он должен был быть построен к 2018 году, но реализация не раз откладывалась. В мае прошлого года глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан подписали протокол о внесении изменений в соглашение от 2015 года, который позволил перейти к практической реализации проекта.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, Россия сейчас ставит себе цель выйти на пакистанский рынок газа. "Мы предполагаем этот проект использовать для реализации газа. Пакистан является страной с большим потенциалом роста спроса на газ, что неоднократно отмечалось и в прошлые годы. Кроме того, Пакистан граничит с Индией, которая тоже является крупным потенциальным рынком и сама не раз заводила разговор о необходимости создания трубопровода, который соединил бы российские месторождения с индийскими потребителями. Сейчас сложилась ситуация, при которой мы можем совместно с Ираном обеспечивать поставки трубопроводного газа в эти две страны", - прежде всего сказал он.



"Для поставок газа в Пакистан есть проект TAPI по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, однако в виду особенностей Афганистана как территории, через которую должен проходить газопровод, проект до сих пор не реализован. Желающих разбираться в хитросплетениях афганской политики и сталкиваться с последствиями, которые неизбежно будут периодически возникать там с газотранспортными мощностями, не нашлось. Наш "Пакистанский поток" может столкнуться со сходными проблемами, однако у нас улучшаются отношения с запрещенной в России организацией "Талибан", управляющей сейчас Афганистаном, и расширяется сотрудничество с Ираном. Эти два фактора могут позволить реализовать проект с участием России в более разумные сроки, чем проект TAPI", - обратил внимание Александр Фролов.



"Я не уверен, что строительство начнется в следующем году, но если начнется, это будет настоящий прорыв. Ранее подобные проекты воспринимались как слабо реализуемые либо в виду географических ограничений, когда газопровод надо прокладывать через горы на большое расстояние, либо тянуть его по странам со сложной внутриполитической ситуацией. Нынешние подвижки не могут не радовать, хотя они и порождают вопросы из серии: надолго ли подобие стабильности в том же Афганистане? Ответы могут быть получены только уже в ходе эксплуатации трубопровода. В конце концов, "Северный поток-2" изначально выглядел стопроцентным вариантом, а его в итоге взорвали. В случае с "Пакистанским потоком" позитивный исход вполне реален при полном согласии сторон, участвующих в этом проекте", - заключил экономист.