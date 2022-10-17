Правительство РФ продлит действие семейной ипотеки

17 окт. 15:47

Глава российского правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что кабмин намерен продлить действие программы семейной ипотеки до 1 июля 2024 года.

«По поручению президента правительство продлевает действие «Семейной ипотеки», чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье», - сообщил премьер.

Далее Мишустин напомнил, что программа реализуется по инициативе президента уже более четырех лет. Начиная с середины 2021 года программа стала распространяется и на родителей с одним ребенком, если он был рожден не ранее 1 января 2018 года. Они могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.

Глава правительства отметил, что, согласно прогнозам, в 2023 году такую ипотеку смогут оформить более 150 тыс семей, а общий объем выдачи займов составит примерно триллион рублей.