Казахстан отметил возрастающую роль Организации тюркских государств в мире

17 окт. 15:21

В ходе неформального заседания совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди отметил возрастающую роль этого объединения на международной арене.

"В своем выступлении глава МИД отметил всевозрастающую и консолидирующую роль организации на международной арене. Министр поблагодарил представителей ОТГ за участие в юбилейном саммите СВМДА, который состоялся 12-13 октября текущего года в Астане", - сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

В ходе заседания его участники обсудили подготовку к саммиту государств ОТГ, который состоится в ноябре этого года в Узбекистане, а также утвердили окончательные проекты документов, планируемых к подписанию на мероприятии.